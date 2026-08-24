Miniature Wonderland в Гамбурге
О месте
Крупнейший в мире действующий железнодорожный макет, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Расположенный в историческом районе Шпайхерштадт в Гамбурге, этот музей ежегодно привлекает миллионы посетителей, предлагая погрузиться в детализированный микромир.
Контакты
Kehrwieder 2/Block D, 20457 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 01:00
Вторник07:00 - 01:00
Среда07:00 - 01:00
Четверг07:00 - 01:00
Пятница07:00 - 01:00
Суббота07:00 - 01:00
Воскресенье07:30 - 00:00