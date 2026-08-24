Internationales Maritimes Museum Hamburg в Гамбурге
О месте
Крупнейший в мире частный морской музей, основанный коллекционером Петером Таммом. Экспозиция занимает 9 этажей, вмещая более 40 000 моделей кораблей, 1 миллион фотографий, а также редкие морские карты, навигационные приборы, форму и оружие.
Контакты
Kaispeicher B, Koreastraße 1, 20457 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00