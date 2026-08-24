Internationales Maritimes Museum Hamburg in Hamburg
About
The world's largest private maritime museum, founded by collector Peter Thamm. The exhibition spans 9 floors, featuring over 40,000 ship models, 1 million photographs, and rare nautical charts, navigational instruments, uniforms, and weapons.
Contacts
Kaispeicher B, Koreastraße 1, 20457 Hamburg
Extra Info
HOURS
Monday10:00 - 18:00
Tuesday10:00 - 18:00
Wednesday10:00 - 18:00
Thursday10:00 - 18:00
Friday10:00 - 18:00
Saturday10:00 - 18:00
Sunday10:00 - 18:00