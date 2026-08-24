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Internationales Maritimes Museum Hamburg in Hamburg

Internationales Maritimes Museum Hamburg

About

The world's largest private maritime museum, founded by collector Peter Thamm. The exhibition spans 9 floors, featuring over 40,000 ship models, 1 million photographs, and rare nautical charts, navigational instruments, uniforms, and weapons.

Contacts

Kaispeicher B, Koreastraße 1, 20457 Hamburg
+494030092300
www.imm-hamburg.de

Extra Info

HOURS
Monday10:00 - 18:00
Tuesday10:00 - 18:00
Wednesday10:00 - 18:00
Thursday10:00 - 18:00
Friday10:00 - 18:00
Saturday10:00 - 18:00
Sunday10:00 - 18:00