Herz Hamburg в Гамбурге

О месте

Популярный музыкальный бар, расположенный в начале знаменитой улицы Рипербан. Заведение славится атмосферой с живой музыкой, дружелюбным персоналом и умеренными ценами, что делает его отличным выбором для отдыха в районе Санкт-Паули.