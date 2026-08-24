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Herz Hamburg в Гамбурге

Herz Hamburg

О месте

Популярный музыкальный бар, расположенный в начале знаменитой улицы Рипербан. Заведение славится атмосферой с живой музыкой, дружелюбным персоналом и умеренными ценами, что делает его отличным выбором для отдыха в районе Санкт-Паули.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка

Контакты

Reeperbahn 46, 20359 Hamburg
+494036191084
www.herzhamburg.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 16:00 - 00:00
Среда 16:00 - 00:00
Четверг 16:00 - 00:00
Пятница 12:00 - 04:00
Суббота 12:00 - 04:00
Воскресенье 16:00 - 00:00
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