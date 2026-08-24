Herz Hamburg в Гамбурге
О месте
Популярный музыкальный бар, расположенный в начале знаменитой улицы Рипербан. Заведение славится атмосферой с живой музыкой, дружелюбным персоналом и умеренными ценами, что делает его отличным выбором для отдыха в районе Санкт-Паули.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка
Контакты
Reeperbahn 46, 20359 Hamburg
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 16:00 - 00:00
Среда 16:00 - 00:00
Четверг 16:00 - 00:00
Пятница 12:00 - 04:00
Суббота 12:00 - 04:00
Воскресенье 16:00 - 00:00