Аренда яхты в Гамбург

Что мы предлагаем

Морская программа особенно естественно дополняет поездку, когда хочется использовать водную инфраструктуру города не только для отдыха, но и для деловых событий.

Яхты для прогулок по Эльбе и маршрутов в сторону побережья.

Ужин на борту с обслуживанием и заранее согласованной гастрономической программой.

Суда для деловых встреч, презентаций и корпоративных мероприятий.

Варианты для семейных прогулок и камерных частных праздников.

Маршрут можно подобрать с учётом времени отправления и желаемой продолжительности.