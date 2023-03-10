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Аренда яхты в Гамбург

Вода является частью самого характера города, поэтому прогулка на яхте ощущается естественным продолжением его морского образа жизни. На борту можно провести деловой ужин, камерное мероприятие или целый день в спокойном ритме.

Что мы предлагаем

Морская программа особенно естественно дополняет поездку, когда хочется использовать водную инфраструктуру города не только для отдыха, но и для деловых событий.

  • Яхты для прогулок по Эльбе и маршрутов в сторону побережья.
  • Ужин на борту с обслуживанием и заранее согласованной гастрономической программой.
  • Суда для деловых встреч, презентаций и корпоративных мероприятий.
  • Варианты для семейных прогулок и камерных частных праздников.

Маршрут можно подобрать с учётом времени отправления и желаемой продолжительности.

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Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Морской характер поездки раскрывается особенно красиво, когда обслуживание остаётся спокойным, а внимание сосредоточено на воде, разговоре и хорошем времени вместе.

  • Долгий обед или ужин можно провести в расслабленной обстановке с тщательно подобранной подачей.
  • Между приёмами пищи команда поддерживает порядок, свежесть и комфорт в зонах отдыха.
  • Для деловых и частных мероприятий можно заранее продумать музыку, сервировку и общую атмосферу вечера.

Дополнительные услуги

У воды можно провести как несколько спокойных часов, так и полноценный вечер с гостями. Формат легко дополнить гастрономической программой, музыкой или организацией события, если хочется превратить обычную прогулку в отдельный повод.

  • Частная дегустация вин, шампанского или других напитков на борту.
  • Сезонное меню с морепродуктами и европейскими блюдами.
  • DJ или живая музыка для вечернего чартера.
  • Организация корпоративного приёма или частного праздника с полной координацией мероприятия.

Маршруты и направления

Гамбург особенно интересен с воды: Эльба соединяет городские кварталы с портовыми пространствами, а дальше открывается путь к устью реки и Северному морю. Выбор направления зависит от желаемого ритма — от архитектурной прогулки до продолжительного выхода за пределы города.

  • Хафен-Сити и Эльбская филармония — современный Гамбург раскрывается через стеклянные фасады, каналы и оживлённые портовые пространства.
  • Шпайхерштадт и внутренние водные пути — более камерная сторона города, где исторические складские кварталы соседствуют с узкими каналами.
  • Бланкенезе и лестничный квартал — курс на запад к зелёным берегам, виллам и одному из самых живописных районов на Эльбе.
  • Эльба в сторону Куксхафена — морской курс вдоль песчаных отмелей и сосновых берегов вплоть до устья Северного моря.

Яхты для особых случаев

Портовая атмосфера Гамбурга хорошо подходит для мероприятий с более современным и свободным характером. На борту можно провести как спокойный ужин, так и насыщенный вечер для приглашённой компании.

  • Деловой приём для клиентов и партнёров с ужином и панорамой портовых огней.
  • Праздничный вечер для друзей с музыкой, напитками и прогулкой по Эльбе.
  • Небольшая презентация бренда, художественного проекта или новой коллекции в необычной обстановке.

Сочетание воды, портовой архитектуры и вечернего света создаёт выразительный фон для событий самого разного характера.

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