Houston Watch Co в Хьюстоне
О месте
Уютный исторический коктейль-бар. Заведение находится в здании бывшего офиса железной дороги 1910 года постройки, где раньше проверяли и настраивали часы для железнодорожников.16:39
Особенности
Посадочные места
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Контакты
913 Franklin St, Houston, TX 77002
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 02:00
Среда16:00 - 02:00
Четверг16:00 - 02:00
Пятница16:00 - 02:00
Суббота16:00 - 02:00
Воскресенье15:00 - 22:00