Досуг и развлечения в Хьюстоне
Уникальный филиал Коллекции Менил, открытый в феврале 1995 года. В здании, спроектированном Ренцо Пьяно по эскизам самого художника, представлена постоянная ретроспектива работ американского мастера за пять десятилетий, включая живопись и скульптуру.
Крупный ночной клуб и развлекательный центр, расположенный всего в 7 минутах от центра Хьюстона. Заведение славится огромным танцполом в техасском стиле, атмосферой классического хонки-тонка, живой музыкой и концертами.
Популярный и живой европейский ресторан. Заведение специализируется на комфортной европейской кухне с акцентом на блюда из дровяной печи и гриля на открытом огне.16:38
Современная азиатско-американская закусочная, открытая шеф-поваром Ником Вонгом и Лизой Ли. Заведение названо в честь родителей владельца и предлагает уютную атмосферу, креативную домашнюю еду и ностальгические вкусы на стыке культур.
Крупный элитный развлекательный комплекс площадью около 24 000 кв. футов в районе EaDo в Хьюстоне, объединяющий формат ночного клуба и дневного клубного пространства у бассейна.16:39
Знаменитый художественный музей с бесплатным входом, в котором хранится частное собрание меценатов Джона и Доминик де Мениль. Коллекция насчитывает более 16 000 работ, включая произведения сюрреализма, модернизма, древнего и византийского искусства.
Элегантный и уютный бар. Заведение предлагает фирменные коктейли, элитный бурбон и классические блюда американской кухни.
Один из самых крупных художественных музеев в США и крупнейший культурный центр в штате Техас. Его колоссальная постоянная коллекция насчитывает почти 70 000 произведений искусства, которые охватывают более чем 6000-летнюю историю человечества.
Популярный общественный городской парк площадью около 12 акров. Открытый в 2008 году, он стал ярким культурным и природным оазисом среди небоскребов, предлагая бесплатный вход и круглогодичные развлечения для всей семьи.
Популярный ресторан в Хьюстоне, расположенный в районе Монтроз. Заведение предлагает изысканную современную американскую кухню с французскими акцентами, которую создал шеф-повар Аарон Блудорн. Ресторан отмечен в гиде Мишлен и славится высоким уровнем сервиса, атмосферой и превосходными винами.
Исторический дом-музей американского декоративно-прикладного искусства и живописи, окруженный роскошным парком площадью 14 акров.
Знаменитый и отмеченный наградами бар виски, открытый в 2008 году. Он предлагает огромную коллекцию из более чем 1000 видов виски из 16 стран мира, редкие винтажные напитки и авторские коктейли.