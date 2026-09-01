Agnes and Sherman в Houston
О месте
Современная азиатско-американская закусочная, открытая шеф-поваром Ником Вонгом и Лизой Ли. Заведение названо в честь родителей владельца и предлагает уютную атмосферу, креативную домашнюю еду и ностальгические вкусы на стыке культур.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Контакты
250 W 19th St A, Houston, TX 77008
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:30 - 21:00
Среда 10:30 - 22:00
Четверг 10:30 - 22:00
Пятница 10:30 - 22:00
Суббота10:00 - 22:00
Воскресенье10:00 - 21:00