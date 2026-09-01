Stampede Houston в Houston
О месте
Крупный ночной клуб и развлекательный центр, расположенный всего в 7 минутах от центра Хьюстона. Заведение славится огромным танцполом в техасском стиле, атмосферой классического хонки-тонка, живой музыкой и концертами.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка
Контакты
11925 Eastex Fwy A, Houston, TX 77039
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 20:00 - 02:00
Суббота 21:00 - 02:00