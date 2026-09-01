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Stampede Houston в Houston

Stampede Houston

О месте

Крупный ночной клуб и развлекательный центр, расположенный всего в 7 минутах от центра Хьюстона. Заведение славится огромным танцполом в техасском стиле, атмосферой классического хонки-тонка, живой музыкой и концертами.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка

Контакты

11925 Eastex Fwy A, Houston, TX 77039
+12812192006
www.stampedehouston.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 20:00 - 02:00
Суббота 21:00 - 02:00
Контакты
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