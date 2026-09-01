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Reserve 101 в Houston

Reserve 101

О месте

Знаменитый и отмеченный наградами бар виски, открытый в 2008 году. Он предлагает огромную коллекцию из более чем 1000 видов виски из 16 стран мира, редкие винтажные напитки и авторские коктейли.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

1201 Caroline St Ste 100, Houston, TX 77002
+17134801579
www.reserve101.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 02:00
Вторник 16:00 - 02:00
Среда 16:00 - 02:00
Четверг 16:00 - 02:00
Пятница 16:00 - 02:00
Суббота 16:00 - 02:00
Воскресенье 16:00 - 02:00
Контакты
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