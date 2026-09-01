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Bludorn в Houston

Bludorn

О месте

Популярный ресторан в Хьюстоне, расположенный в районе Монтроз. Заведение предлагает изысканную современную американскую кухню с французскими акцентами, которую создал шеф-повар Аарон Блудорн. Ресторан отмечен в гиде Мишлен и славится высоким уровнем сервиса, атмосферой и превосходными винами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

807 Taft St, Houston, TX 77019
+17139990146
www.bludornrestaurant.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 21:00
Вторник 17:00 - 21:00
Среда 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:00
Пятница 17:00 - 22:00
Суббота 17:00 - 22:00
Воскресенье 11:00 - 21:00
Контакты
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