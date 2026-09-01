The Naturalist Bar & Lounge в Houston
О месте
Элегантный и уютный бар. Заведение предлагает фирменные коктейли, элитный бурбон и классические блюда американской кухни.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
6750 Main St, Houston, TX 77030
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 14:00 - 23:00
Вторник 14:00 - 23:00
Среда 14:00 - 23:00
Четверг 14:00 - 23:00
Пятница 14:00 - 23:00
Суббота 14:00 - 23:00
Воскресенье 14:00 - 23:00