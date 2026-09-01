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The Naturalist Bar & Lounge в Houston

The Naturalist Bar & Lounge

О месте

Элегантный и уютный бар. Заведение предлагает фирменные коктейли, элитный бурбон и классические блюда американской кухни.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 14:00 - 23:00
Вторник 14:00 - 23:00
Среда 14:00 - 23:00
Четверг 14:00 - 23:00
Пятница 14:00 - 23:00
Суббота 14:00 - 23:00
Воскресенье 14:00 - 23:00
Контакты
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