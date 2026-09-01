Rosie Cannonball в Houston
О месте
Популярный и живой европейский ресторан. Заведение специализируется на комфортной европейской кухне с акцентом на блюда из дровяной печи и гриля на открытом огне.16:38
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Парковка
Контакты
1620 Westheimer Rd, Houston, TX 77006
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 22:30
Среда 17:00 - 22:30
Четверг 17:00 - 22:30
Пятница 17:00 - 22:30
Суббота 17:00 - 22:30
Воскресенье 17:00 - 22:30