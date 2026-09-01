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Rosie Cannonball в Houston

Rosie Cannonball

О месте

Популярный и живой европейский ресторан. Заведение специализируется на комфортной европейской кухне с акцентом на блюда из дровяной печи и гриля на открытом огне.16:38

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Парковка

Контакты

1620 Westheimer Rd, Houston, TX 77006
+18323802471
www.rosiecannonball.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 22:30
Среда 17:00 - 22:30
Четверг 17:00 - 22:30
Пятница 17:00 - 22:30
Суббота 17:00 - 22:30
Воскресенье 17:00 - 22:30
Контакты
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