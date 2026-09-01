SEKAI Nightclub & Dayclub в Houston
О месте
Крупный элитный развлекательный комплекс площадью около 24 000 кв. футов в районе EaDo в Хьюстоне, объединяющий формат ночного клуба и дневного клубного пространства у бассейна.16:39
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
1505 St Emanuel St, Houston, TX 77003
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг22:00 - 02:00
Пятница22:00 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00
Воскресенье15:00 - 21:00