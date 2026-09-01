Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

SEKAI Nightclub & Dayclub в Houston

SEKAI Nightclub & Dayclub

О месте

Крупный элитный развлекательный комплекс площадью около 24 000 кв. футов в районе EaDo в Хьюстоне, объединяющий формат ночного клуба и дневного клубного пространства у бассейна.16:39

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

1505 St Emanuel St, Houston, TX 77003
+18327790321
sekainightclubhouston.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг22:00 - 02:00
Пятница22:00 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00
Воскресенье15:00 - 21:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM