Caché Cocktail Bar and Restaurant в Хьюстоне
О месте
Элегантный и уютный коктейльный бар и ресторан с французскими мотивами. Заведение ориентировано на спокойный отдых, авторские напитки и изысканную комфортную еду.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
5160 Hidalgo St, Houston, TX 77056
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 23:00
Вторник16:00 - 23:00
Среда16:00 - 23:00
Четверг16:00 - 23:00
Пятница16:00 - 23:00
Суббота16:00 - 23:00
Воскресенье16:00 - 23:00