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Credence в Хьюстоне

Credence

О месте

Элегантный и высококлассный ресторан американской и южно-техасской кухни, вдохновленный традициями ранчо. Заведение отмечено в гиде Мишлен и славится блюдами на живом огне, стейками премиум-класса и изысканной атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

9757 Katy Fwy #170, Houston, TX 77024
+17135682525

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 21:00
Вторник11:00 - 21:00
Среда11:00 - 21:00
Четверг11:00 - 21:00
Пятница11:00 - 22:00
Суббота10:00 - 22:00
Воскресенье10:00 - 21:00
Контакты
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