Astor Bar в Куала-Лумпуре
О месте
Элитный, изысканный бар, расположенный в отеле The St. Regis Kuala Lumpur, предлагающий атмосферу старого Нью-Йорка, классические и фирменные коктейли, премиальный алкоголь и широкий выбор шампанского. Заведение отличается элегантным дизайном, сочетающим современный гламур с классическим стилем, и является идеальным местом для ценителей высокой миксологии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Level 2, The St. Regis Kuala Lumpur, No.6, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 00:00
Суббота17:00 - 00:00
Воскресенье17:00 - 00:00