Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

KLCC Park в Куала-Лумпуре

KLCC Park

О месте

Живописный городской оазис площадью около 20 гектаров, расположенный в самом центре Куала-Лумпура у подножия башен-близнецов Петронас. Это популярное место отдыха с искусственным озером, музыкальным фонтаном, детским бассейном и зонами для прогулок, гармонично сочетающее природу с городской архитектурой.

Контакты

City Centre, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 22:00
Вторник06:00 - 22:00
Среда06:00 - 22:00
Четверг06:00 - 22:00
Пятница06:00 - 22:00
Суббота06:00 - 22:00
Воскресенье06:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM