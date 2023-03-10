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Аренда элитных авто в Куала-Лумпур

Люксовый автомобиль органично вписывается как в деловую поездку, так и в насыщенную частную программу. Он подойдет для встреч, вечерних мероприятий и маршрутов, которые выходят за пределы центральных районов города.

Что мы предлагаем

Для насыщенного дня можно выбрать представительский автомобиль с максимальным вниманием к комфорту, а для свободного времени — более динамичную модель.

  • Mercedes-Maybach и S-Class подходят для деловых встреч и официальных мероприятий.
  • Porsche и Maserati добавляют больше характера вечерним и частным поездкам.
  • Range Rover удобен для маршрутов, которые продолжаются за пределами центральных районов.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Водитель помогает выстроить комфортный график в течение дня, особенно когда деловые встречи и частные планы проходят в разных районах.

  • Точные трансферы между отелями, офисами и деловыми площадками.
  • Автомобиль с водителем на период конференций, переговоров или официальных мероприятий.
  • Поездки в Genting Highlands и другие направления за пределами центральной части города.

Дополнительные услуги

Элитный автомобиль можно включить в более насыщенную программу, объединяющую деловые встречи, частные мероприятия и поездки за пределы города. Дополнительные сервисы позволяют заранее согласовать нестандартные сценарии.

  • Автомобили для fashion-съёмок, рекламных проектов и презентаций брендов.
  • Представительские автомобили для деловых форумов, переговоров и корпоративных мероприятий.
  • Индивидуальные поездки к курортам, загородным резиденциям и природным локациям.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Качество аренды складывается из исправного автомобиля, грамотной подготовки и стабильного сервиса. Машины проходят регулярное обслуживание, а перед подачей проверяется состояние конкретного автомобиля. Все ключевые условия аренды согласовываются заранее.

Аренда для особых случаев

Особые вечера в Куала-Лумпуре часто проходят между современными отелями, ресторанами и private venues, поэтому автомобиль подбирается под характер всего события.

  • Вечерние мероприятия в luxury hotels.
  • Торжественные ужины и частные приемы.
  • Представительские поездки во время деловых мероприятий.
  • Частные празднования, для которых важны стиль и комфорт.

Транспорт премиум-класса помогает сохранить единый уровень сервиса на протяжении всего вечера.

Контакты
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