Аренда элитных авто в Куала-Лумпур
Люксовый автомобиль органично вписывается как в деловую поездку, так и в насыщенную частную программу. Он подойдет для встреч, вечерних мероприятий и маршрутов, которые выходят за пределы центральных районов города.
Что мы предлагаем
Для насыщенного дня можно выбрать представительский автомобиль с максимальным вниманием к комфорту, а для свободного времени — более динамичную модель.
- Mercedes-Maybach и S-Class подходят для деловых встреч и официальных мероприятий.
- Porsche и Maserati добавляют больше характера вечерним и частным поездкам.
- Range Rover удобен для маршрутов, которые продолжаются за пределами центральных районов.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Водитель помогает выстроить комфортный график в течение дня, особенно когда деловые встречи и частные планы проходят в разных районах.
- Точные трансферы между отелями, офисами и деловыми площадками.
- Автомобиль с водителем на период конференций, переговоров или официальных мероприятий.
- Поездки в Genting Highlands и другие направления за пределами центральной части города.
Дополнительные услуги
Элитный автомобиль можно включить в более насыщенную программу, объединяющую деловые встречи, частные мероприятия и поездки за пределы города. Дополнительные сервисы позволяют заранее согласовать нестандартные сценарии.
- Автомобили для fashion-съёмок, рекламных проектов и презентаций брендов.
- Представительские автомобили для деловых форумов, переговоров и корпоративных мероприятий.
- Индивидуальные поездки к курортам, загородным резиденциям и природным локациям.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Качество аренды складывается из исправного автомобиля, грамотной подготовки и стабильного сервиса. Машины проходят регулярное обслуживание, а перед подачей проверяется состояние конкретного автомобиля. Все ключевые условия аренды согласовываются заранее.
Аренда для особых случаев
Особые вечера в Куала-Лумпуре часто проходят между современными отелями, ресторанами и private venues, поэтому автомобиль подбирается под характер всего события.
- Вечерние мероприятия в luxury hotels.
- Торжественные ужины и частные приемы.
- Представительские поездки во время деловых мероприятий.
- Частные празднования, для которых важны стиль и комфорт.
Транспорт премиум-класса помогает сохранить единый уровень сервиса на протяжении всего вечера.