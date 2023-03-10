Аренда яхты в Куала-Лумпур
Тропическая атмосфера и тёплый вечер особенно располагают к отдыху на воде в небольшой компании. Частная яхта превращает обычный вечер в красивый повод для ужина, праздника или спокойной прогулки.
Что мы предлагаем
Тёплый климат позволяет выбирать между короткой вечерней прогулкой и полноценным днём на воде с несколькими остановками.
- Яхты для небольших компаний и семейных поездок.
- Маршруты с остановками для плавания, отдыха и обеда на борту.
- Вечерние программы с ужином и напитками.
- Суда для частных праздников и корпоративных встреч.
Заранее согласуются предпочтительный темп и состав программы.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Премиальный сервисный слой проявляется в тишине: свежие салфетки после высадки, охлажденные напитки без напоминаний и абсолютная точность движения по каботажному маршруту.
- Штурманская команда, обеспечивающая идеальную плавность хода и соблюдение тайминга.
- Подача прохладительных сэтов, тропических фруктов и закусок в течение всего дня.
- Сервировка стола и подача блюд, адаптированная под формальный или приватный повод.
Дополнительные услуги
Иногда лучший сценарий — не добавлять больше активности, а сделать сам день комфортнее. Хорошо организованное питание, приватное пространство и заранее продуманное продолжение маршрута позволяют провести несколько часов на воде без ощущения расписания.
- Персональная чайная и кофейная карта с коллекцией редких и элитных сортов.
- Паназиатская гастрономическая программа с блюдами малайской, японской, китайской и международной кухни.
- Wellness-процедуры на борту для спокойного дневного чартера.
- Организация приватной лаунж-зоны на берегу после завершения круиза.
Маршруты и направления
Куала-Лумпур расположен в глубине полуострова, поэтому полноценные яхтенные маршруты начинаются за пределами самой столицы. Наиболее логичный сценарий — соединить трансфер с прибрежной мариной и отправиться к островам или курортным районам Малаккского пролива.
- Порт-Диксон — ближайшее полноценное направление для выхода в Малаккский пролив с пляжными остановками и спокойным временем на борту.
- Лумут и остров Пангкор — более дальний вариант с переходом к островным водам и возможностью продолжить путешествие вдоль западного побережья.
- Лангкави — самостоятельное островное направление для нескольких дней на воде среди известняковых скал, бухт и тропической природы.
- Малаккский пролив у Порт-Диксона — вариант для короткого чартера, когда акцент сделан на самом времени под парусом или на борту, а не на дальнем переходе.
Яхты для особых случаев
Хотя город не расположен непосредственно на морском побережье, яхтенная прогулка становится особенно привлекательной как продолжение отдыха на курортах и островах Малайзии. Такой формат можно включить в более широкий маршрут путешествия.
- Частный день на воде для пары или небольшой компании с обедом и остановками для купания.
- Праздничная встреча по случаю дня рождения или годовщины с ужином на закате.
- Закрытая фотосессия для модного бренда, рекламной кампании или личного архива.
Тропическая природа и спокойная вода позволяют наполнить даже несколько часов особым ощущением отпуска.