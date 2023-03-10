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Аренда яхты в Куала-Лумпур

Тропическая атмосфера и тёплый вечер особенно располагают к отдыху на воде в небольшой компании. Частная яхта превращает обычный вечер в красивый повод для ужина, праздника или спокойной прогулки.

Что мы предлагаем

Тёплый климат позволяет выбирать между короткой вечерней прогулкой и полноценным днём на воде с несколькими остановками.

  • Яхты для небольших компаний и семейных поездок.
  • Маршруты с остановками для плавания, отдыха и обеда на борту.
  • Вечерние программы с ужином и напитками.
  • Суда для частных праздников и корпоративных встреч.

Заранее согласуются предпочтительный темп и состав программы.

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Запрос

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Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Премиальный сервисный слой проявляется в тишине: свежие салфетки после высадки, охлажденные напитки без напоминаний и абсолютная точность движения по каботажному маршруту.

  • Штурманская команда, обеспечивающая идеальную плавность хода и соблюдение тайминга.
  • Подача прохладительных сэтов, тропических фруктов и закусок в течение всего дня.
  • Сервировка стола и подача блюд, адаптированная под формальный или приватный повод.

Дополнительные услуги

Иногда лучший сценарий — не добавлять больше активности, а сделать сам день комфортнее. Хорошо организованное питание, приватное пространство и заранее продуманное продолжение маршрута позволяют провести несколько часов на воде без ощущения расписания.

  • Персональная чайная и кофейная карта с коллекцией редких и элитных сортов.
  • Паназиатская гастрономическая программа с блюдами малайской, японской, китайской и международной кухни.
  • Wellness-процедуры на борту для спокойного дневного чартера.
  • Организация приватной лаунж-зоны на берегу после завершения круиза.

Маршруты и направления

Куала-Лумпур расположен в глубине полуострова, поэтому полноценные яхтенные маршруты начинаются за пределами самой столицы. Наиболее логичный сценарий — соединить трансфер с прибрежной мариной и отправиться к островам или курортным районам Малаккского пролива.

  • Порт-Диксон — ближайшее полноценное направление для выхода в Малаккский пролив с пляжными остановками и спокойным временем на борту.
  • Лумут и остров Пангкор — более дальний вариант с переходом к островным водам и возможностью продолжить путешествие вдоль западного побережья.
  • Лангкави — самостоятельное островное направление для нескольких дней на воде среди известняковых скал, бухт и тропической природы.
  • Малаккский пролив у Порт-Диксона — вариант для короткого чартера, когда акцент сделан на самом времени под парусом или на борту, а не на дальнем переходе.

Яхты для особых случаев

Хотя город не расположен непосредственно на морском побережье, яхтенная прогулка становится особенно привлекательной как продолжение отдыха на курортах и островах Малайзии. Такой формат можно включить в более широкий маршрут путешествия.

  • Частный день на воде для пары или небольшой компании с обедом и остановками для купания.
  • Праздничная встреча по случаю дня рождения или годовщины с ужином на закате.
  • Закрытая фотосессия для модного бренда, рекламной кампании или личного архива.

Тропическая природа и спокойная вода позволяют наполнить даже несколько часов особым ощущением отпуска.

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