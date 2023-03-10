Аренда яхты в Куала-Лумпур

Яхты для особых случаев

Хотя город не расположен непосредственно на морском побережье, яхтенная прогулка становится особенно привлекательной как продолжение отдыха на курортах и островах Малайзии. Такой формат можно включить в более широкий маршрут путешествия.

Частный день на воде для пары или небольшой компании с обедом и остановками для купания.

Праздничная встреча по случаю дня рождения или годовщины с ужином на закате.

Закрытая фотосессия для модного бренда, рекламной кампании или личного архива.

Тропическая природа и спокойная вода позволяют наполнить даже несколько часов особым ощущением отпуска.