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THE PINK KYOTO в Киото

THE PINK KYOTO

О месте

Концептуальное заведение в розовых тонах, ориентированное на хип-хоп культуру.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Парковка

Контакты

〒604-8004 Kyoto, Nakagyo Ward, Nakajimacho, 79番地 三晃ビル B1F 79 Nakajima-cho, Nakagyo Ward, Kyoto City Sanko Building B1F
+81757088115

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник21:00 - 04:00
Вторник21:00 - 04:00
Среда21:00 - 04:00
Четверг21:00 - 04:00
Пятница21:00 - 04:00
Суббота21:00 - 04:00
Воскресенье21:00 - 04:00
Контакты
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