THE PINK KYOTO в Киото
О месте
Концептуальное заведение в розовых тонах, ориентированное на хип-хоп культуру.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Парковка
Контакты
〒604-8004 Kyoto, Nakagyo Ward, Nakajimacho, 79番地 三晃ビル B1F 79 Nakajima-cho, Nakagyo Ward, Kyoto City Sanko Building B1F
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник21:00 - 04:00
Вторник21:00 - 04:00
Среда21:00 - 04:00
Четверг21:00 - 04:00
Пятница21:00 - 04:00
Суббота21:00 - 04:00
Воскресенье21:00 - 04:00