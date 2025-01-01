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Досуг и развлечения в Киото

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Kodaiji Jugyuan
Kodaiji Jugyuan

2 звезды Мишлен (2025). Элегантный ресторан в доме в стиле сукия, которому более 100 лет.Известен безупречным мастерством приготовления мяса и тихой атмосферой исторического района.

Bar Rocking Chair
Bar Rocking Chair

Бар в традиционном японском доме с настоящим камином. Известен своими классическими коктейлями и использованием местных ингредиентов. Считается местом для ценителей тишины и уюта.

Mishima-tei
Mishima-tei

Один из самых известных и старейших ресторанов Киото, специализирующийся на сукияки. Он был основан в 1873 году и уже более 150 лет сохраняет репутацию места с первоклассной говядиной вагю и уникальной исторической атмосферой.

ТeamLab Biovorte
ТeamLab Biovorte

Иммерсивная мультимедийная выставка в центре города. С помощью световых проекций и звука создается пространство, реагирующее на движения посетителей.

Kiyomizu-dera (Temple of Pure Water)
Kiyomizu-dera (Temple of Pure Water)

Величественный храм на холме, известный своей огромной деревянной верандой, построенной без единого гвоздя. С нее открывается панорамный вид на город.

Seishu Netsuke Art Museum
Seishu Netsuke Art Museum

Единственный в мире музей, посвященный искусству миниатюрной скульптуры. Расположен в отреставрированной усадьбе самураев эпохи Эдо. В коллекции более 6000 работ, из которых около 400 выставлены одновременно.

Grace Note
Grace Note

Новый высококлассный коктейль-бар в районе Хигасияма. Современный интерьер, камерная атмосфера и акцент на креативные миксы.

WORLD KYOTO
WORLD KYOTO

Самый большой клуб города вместимостью более 1000 человек. Здесь часто выступают мировые диджеи, играют EDM и поп-хиты.

Otagi Nenbutsu-ji
Otagi Nenbutsu-ji

Удивительное место в районе Арасияма с 1200 каменными статуями раканов (последователей Будды), каждая из которых имеет уникальное выражение лица.

Kyoto City KYOCERA Museum of Art
Kyoto City KYOCERA Museum of Art

Старейший публичный музей Японии в стиле «императорской короны». Включает в себя современные павильоны для современного искусства и прекрасный сад.

Jean-Georges at The Shinmonzen
Jean-Georges at The Shinmonzen

Ресторан знаменитого французского шефа Жана-Жоржа Вонгерихтена, недавно получивший одну звезду Мишлен.

Kyoto Art Gallery
Kyoto Art Gallery

Современная галерея в центре города, где представлено более 10 000 работ действующих японских художников в разных жанрах — от пейзажей до поп-арта.

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