Досуг и развлечения в Киото
2 звезды Мишлен (2025). Элегантный ресторан в доме в стиле сукия, которому более 100 лет.Известен безупречным мастерством приготовления мяса и тихой атмосферой исторического района.
Бар в традиционном японском доме с настоящим камином. Известен своими классическими коктейлями и использованием местных ингредиентов. Считается местом для ценителей тишины и уюта.
Один из самых известных и старейших ресторанов Киото, специализирующийся на сукияки. Он был основан в 1873 году и уже более 150 лет сохраняет репутацию места с первоклассной говядиной вагю и уникальной исторической атмосферой.
Иммерсивная мультимедийная выставка в центре города. С помощью световых проекций и звука создается пространство, реагирующее на движения посетителей.
Величественный храм на холме, известный своей огромной деревянной верандой, построенной без единого гвоздя. С нее открывается панорамный вид на город.
Единственный в мире музей, посвященный искусству миниатюрной скульптуры. Расположен в отреставрированной усадьбе самураев эпохи Эдо. В коллекции более 6000 работ, из которых около 400 выставлены одновременно.
Новый высококлассный коктейль-бар в районе Хигасияма. Современный интерьер, камерная атмосфера и акцент на креативные миксы.
Самый большой клуб города вместимостью более 1000 человек. Здесь часто выступают мировые диджеи, играют EDM и поп-хиты.
Удивительное место в районе Арасияма с 1200 каменными статуями раканов (последователей Будды), каждая из которых имеет уникальное выражение лица.
Старейший публичный музей Японии в стиле «императорской короны». Включает в себя современные павильоны для современного искусства и прекрасный сад.
Ресторан знаменитого французского шефа Жана-Жоржа Вонгерихтена, недавно получивший одну звезду Мишлен.
Современная галерея в центре города, где представлено более 10 000 работ действующих японских художников в разных жанрах — от пейзажей до поп-арта.