Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Bar Kohaku в Киото

Bar Kohaku

О месте

Роскошный бар с видом на старый город. Славится коллекцией редких сортов крафтового джина и виски.

Особенности

Коктейльная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

360 Masuyacho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0826
+81755311234

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 23:00
Вторник16:00 - 23:00
Среда16:00 - 23:00
Четверг16:00 - 23:00
Пятница16:00 - 23:00
Суббота16:00 - 23:00
Воскресенье16:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM