Bar Kohaku в Киото
О месте
Роскошный бар с видом на старый город. Славится коллекцией редких сортов крафтового джина и виски.
Особенности
Коктейльная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
360 Masuyacho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0826
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 23:00
Вторник16:00 - 23:00
Среда16:00 - 23:00
Четверг16:00 - 23:00
Пятница16:00 - 23:00
Суббота16:00 - 23:00
Воскресенье16:00 - 23:00