Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

WORLD KYOTO в Киото

WORLD KYOTO

О месте

Самый большой клуб города вместимостью более 1000 человек. Здесь часто выступают мировые диджеи, играют EDM и поп-хиты.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi

Контакты

〒600-8001 Kyoto, Shimogyo Ward, Shincho, 97 イマージアムビル 地下
+81752134119

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник21:00 - 03:00
Среда21:00 - 03:00
Четверг21:00 - 03:00
Пятница21:00 - 05:00
Суббота21:00 - 05:00
Воскресенье21:00 - 03:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM