WORLD KYOTO в Киото
О месте
Самый большой клуб города вместимостью более 1000 человек. Здесь часто выступают мировые диджеи, играют EDM и поп-хиты.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Контакты
〒600-8001 Kyoto, Shimogyo Ward, Shincho, 97 イマージアムビル 地下
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник21:00 - 03:00
Среда21:00 - 03:00
Четверг21:00 - 03:00
Пятница21:00 - 05:00
Суббота21:00 - 05:00
Воскресенье21:00 - 03:00