Аренда элитных авто в Киото
Премиальный автомобиль позволяет сделать насыщенную культурную программу Киото более комфортной и гибкой. Он особенно удобен для частных маршрутов по городу и поездок к удаленным храмам, природным локациям и курортным направлениям.
Что мы предлагаем
Комфортная автомобильная логистика особенно ценна, когда программа включает несколько удалённых районов и поездки за пределы Киото. Для насыщенного дня можно заранее выстроить маршрут с учётом времени посещения каждого места.
- Автомобили с водителем подходят для культурных маршрутов, когда между храмами, садами, ресторанами и отелем требуется несколько переездов.
- Для поездок по окрестностям можно выбрать представительский седан или просторный luxury SUV.
- Самостоятельная аренда доступна тем, кто планирует продолжить путешествие по регионам Кансай.
- Для частных мероприятий и официальных визитов предусмотрены автомобили представительского класса с соответствующим уровнем сервиса.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Профессиональный водитель помогает сделать насыщенный день более спокойным, особенно когда в программе несколько культурных и гастрономических локаций. Вся логистика поездок согласуется заранее.
- Удобные трансферы между отелем, частными ресторанами, храмами и садами по индивидуальному маршруту.
- Автомобиль можно оставить в распоряжении на время частной программы, когда расписание меняется в течение дня.
- Для поездок за пределы Киото доступны междугородние маршруты с профессиональным водителем.
Дополнительные услуги
Для знакомства с регионом можно организовать более камерную программу, чем обычная туристическая поездка. Автомобиль становится частью маршрута, рассчитанного на спокойный темп и заранее выбранные места.
- Индивидуальные поездки к храмам, садам и традиционным районам за пределами наиболее посещаемых маршрутов.
- Автомобили для культурных мероприятий, фотопроектов и частных церемоний.
- Организация трансфера между Kyoto и другими городами региона в рамках единой поездки.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Спокойствие клиента обеспечивается прежде всего надежностью самого сервиса.
- Автомобили проходят регулярные проверки и обслуживание, а перед передачей контролируется состояние конкретной машины.
- Водители соблюдают профессиональные стандарты и внимательно относятся к приватности клиента.
Аренда для особых случаев
В Киото особенно уместен автомобиль, который не нарушает атмосферу события, а деликатно поддерживает ее.
- Частные культурные мероприятия и традиционные церемонии.
- Особые ужины в ресторанах с камерной атмосферой.
- Вечерние поездки во время сезонных праздников.
- Поездки за пределы центра по случаю частного события.
Сдержанный премиальный транспорт позволяет сохранить внимание к самому моменту и его окружению.