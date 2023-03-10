Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда элитных авто в Киото

Премиальный автомобиль позволяет сделать насыщенную культурную программу Киото более комфортной и гибкой. Он особенно удобен для частных маршрутов по городу и поездок к удаленным храмам, природным локациям и курортным направлениям.

Что мы предлагаем

Комфортная автомобильная логистика особенно ценна, когда программа включает несколько удалённых районов и поездки за пределы Киото. Для насыщенного дня можно заранее выстроить маршрут с учётом времени посещения каждого места.

  • Автомобили с водителем подходят для культурных маршрутов, когда между храмами, садами, ресторанами и отелем требуется несколько переездов.
  • Для поездок по окрестностям можно выбрать представительский седан или просторный luxury SUV.
  • Самостоятельная аренда доступна тем, кто планирует продолжить путешествие по регионам Кансай.
  • Для частных мероприятий и официальных визитов предусмотрены автомобили представительского класса с соответствующим уровнем сервиса.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Профессиональный водитель помогает сделать насыщенный день более спокойным, особенно когда в программе несколько культурных и гастрономических локаций. Вся логистика поездок согласуется заранее.

  • Удобные трансферы между отелем, частными ресторанами, храмами и садами по индивидуальному маршруту.
  • Автомобиль можно оставить в распоряжении на время частной программы, когда расписание меняется в течение дня.
  • Для поездок за пределы Киото доступны междугородние маршруты с профессиональным водителем.

Дополнительные услуги

Для знакомства с регионом можно организовать более камерную программу, чем обычная туристическая поездка. Автомобиль становится частью маршрута, рассчитанного на спокойный темп и заранее выбранные места.

  • Индивидуальные поездки к храмам, садам и традиционным районам за пределами наиболее посещаемых маршрутов.
  • Автомобили для культурных мероприятий, фотопроектов и частных церемоний.
  • Организация трансфера между Kyoto и другими городами региона в рамках единой поездки.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Спокойствие клиента обеспечивается прежде всего надежностью самого сервиса.

  • Автомобили проходят регулярные проверки и обслуживание, а перед передачей контролируется состояние конкретной машины.
  • Водители соблюдают профессиональные стандарты и внимательно относятся к приватности клиента.

Аренда для особых случаев

В Киото особенно уместен автомобиль, который не нарушает атмосферу события, а деликатно поддерживает ее.

  • Частные культурные мероприятия и традиционные церемонии.
  • Особые ужины в ресторанах с камерной атмосферой.
  • Вечерние поездки во время сезонных праздников.
  • Поездки за пределы центра по случаю частного события.

Сдержанный премиальный транспорт позволяет сохранить внимание к самому моменту и его окружению.

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM