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Shelby American, Inc. в Лас-Вегасе

Shelby American, Inc.

О месте

Штаб-квартира, производственный цех и музей легендарного американского тюнинг-ателье, основанного Кэрроллом Шелби в 1962 году. Посетители могут увидеть исторические модели Shelby Cobra, Shelby Mustang GT350/GT500, а также сувенирный магазин.

Контакты

6405 Ensworth St, Las Vegas, NV 89119
+18449743529

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 17:00
Вторник09:30 - 17:00
Среда09:30 - 17:00
Четверг09:30 - 17:00
Пятница09:30 - 17:00
Суббота09:30 - 17:00
Воскресенье10:00 - 16:00
Контакты
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