Shelby American, Inc. в Лас-Вегасе
О месте
Штаб-квартира, производственный цех и музей легендарного американского тюнинг-ателье, основанного Кэрроллом Шелби в 1962 году. Посетители могут увидеть исторические модели Shelby Cobra, Shelby Mustang GT350/GT500, а также сувенирный магазин.
Контакты
6405 Ensworth St, Las Vegas, NV 89119
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 17:00
Вторник09:30 - 17:00
Среда09:30 - 17:00
Четверг09:30 - 17:00
Пятница09:30 - 17:00
Суббота09:30 - 17:00
Воскресенье10:00 - 16:00