Досуг и развлечения в Лас-Вегасе
Уникальный стейк-хаус, предлагающий атмосферный опыт. Посетители отмечают интересную концепцию, подачу коктейлей и фокус на качественном мясе.
Классическое французское бистро и стейк-хаус, расположенное в отеле-казино Paris Las Vegas прямо на знаменитом бульваре Стрип. Ресторан славится своей аутентичной атмосферой и одной из лучших открытых террас в городе.
Культовый 7-километровый участок бульвара Лас-Вегас в штате Невада, известный как мировая столица развлечений и казино. Здесь сосредоточены самые роскошные отели-курорты, масштабные шоу, фонтаны Белладжио и тематические достопримечательности, предлагающие круглосуточный отдых.
Частный музей и уникальная коллекция классических автомобилей (1910–1984 гг.), стрит-родов и редких скутеров, собранная семьей Голдстром. Музей предлагает экскурсии, демонстрируя отреставрированные машины, тематические зоны и обширную коллекцию памятных вещей, включая спортивные и музыкальные автографы.
Заведение известно своей аутентичной итальянской выпечкой, десертами и уютной атмосферой, напоминающей европейские улочки.
Расположен в казино The Venetian — это отмеченный наградами ресторан южной кухни, предлагающий классические американские блюда в стиле модерн. Известен своей фирменной жареной курицей, уютной атмосферой и разнообразным барным меню.
Элегантный бар в отеле Wynn Las Vegas, предлагающий уединенную атмосферу с видом на водопад Lake of Dreams. Известный своей изысканной коктейльной картой, созданной миксологом Мариеной Мерсер Боарини, бар оформлен в богатых тонах с хрустальными люстрами.
Популярный ресторан и бар, расположенный в отеле Paris Las Vegas. Заведение известно своим патио с прямым видом на знаменитые Фонтаны Белладжио и Эйфелеву башню, предлагая американскую кухню, бранчи, коктейли и непринужденную атмосферу.
Знаменитый панорамный бар и ночной клуб под открытым небом, расположенный на крыше отеля-казино Rio All-Suite Hotel & Casino.
Иммерсивная выставка, воссоздающая легендарную находку Говарда Картера 1922 года. Посетители проходят через детально проработанные реплики погребальных камер, знакомясь с более чем 3000-летней историей, культурой Древнего Египта и процессом мумификации.
Первый в мире тематический ресторан, полностью воссоздающий атмосферу популярного телешоу. Посетителей встречает открытая кухня в красных и синих тонах, панорамные окна с видом на Стрип, фирменные блюда и коктейли.
Изысканный лаундж-бар и ресторан, возглавляемый мишленовским шефом Шоном Хергаттом. Заведение предлагает черно-золотой интерьер, авторские морепродукты, икру высокого класса и коктейли в оживленной атмосфере. Это уютное место для ценителей гастрономии.