Nostalgia Street Rods в Лас-Вегасе
О месте
Частный музей и уникальная коллекция классических автомобилей (1910–1984 гг.), стрит-родов и редких скутеров, собранная семьей Голдстром. Музей предлагает экскурсии, демонстрируя отреставрированные машины, тематические зоны и обширную коллекцию памятных вещей, включая спортивные и музыкальные автографы.
Контакты
5375 Cameron St L, Las Vegas, NV 89118
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00