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Nostalgia Street Rods в Лас-Вегасе

Nostalgia Street Rods

О месте

Частный музей и уникальная коллекция классических автомобилей (1910–1984 гг.), стрит-родов и редких скутеров, собранная семьей Голдстром. Музей предлагает экскурсии, демонстрируя отреставрированные машины, тематические зоны и обширную коллекцию памятных вещей, включая спортивные и музыкальные автографы.

Контакты

5375 Cameron St L, Las Vegas, NV 89118
+17028763652

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Контакты
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