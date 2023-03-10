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Аренда элитных авто в Лас-Вегас

В Лас-Вегасе автомобиль может стать заметной частью впечатления от поездки, будь то деловой визит, вечерняя программа или особое событие. Премиальная модель позволит передвигаться с комфортом и соответствовать атмосфере города.

Что мы предлагаем

В Лас-Вегасе автомобиль нередко становится частью атмосферы всего путешествия, поэтому выбор можно строить не только вокруг комфорта, но и вокруг характера самого автомобиля.

  • Ferrari, Lamborghini и McLaren — для тех, кто хочет получить максимум эмоций от вождения.
  • Rolls-Royce Phantom и Bentley Continental GT создают более сдержанный, но эффектный формат для вечерних мероприятий.
  • Range Rover и Cadillac Escalade подходят для тех, кому важны пространство и высокий уровень комфорта.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Водитель позволяет не отвлекаться на дорогу во время насыщенной программы с мероприятиями, шоу и вечерними выходами.

  • Подача к концертным площадкам, казино, клубам и местам проведения частных мероприятий.
  • Автомобиль в распоряжении на время деловой или вечерней программы.
  • Индивидуальные поездки за пределы города, включая маршруты к природным достопримечательностям региона.

Дополнительные услуги

В городе, где автомобиль часто становится частью самого события, стандартной аренды бывает недостаточно. Дополнительные сервисы позволяют подобрать транспорт под конкретную атмосферу, программу или проект.

  • Автомобили для закрытых вечеринок, премий, шоу и крупных развлекательных мероприятий.
  • Эксклюзивные модели для музыкальных клипов, рекламных и fashion-съёмок.
  • Организация индивидуальных поездок к загородным локациям и природным достопримечательностям региона.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Автомобиль должен соответствовать высокому уровню сервиса не только внешне, но и по техническому состоянию.

  • Регулярное обслуживание автомобилей премиум-класса.
  • Проверка выбранной машины перед подачей.
  • Контроль состояния салона и комплектации.
  • Страховое покрытие согласно условиям аренды.

Аренда для особых случаев

В Лас-Вегасе автомобиль может стать частью самого шоу, особенно когда вечер начинается задолго до входа на мероприятие.

  • Концерты, headline shows и крупные entertainment events.
  • Вечерние выходы в лучшие рестораны и казино.
  • Частные празднования и особые даты.
  • Поездки между отелями, event venues и загородными направлениями.

Правильно подобранный автомобиль помогает сохранить эффектный характер вечера от начала до конца.

Контакты
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