Аренда элитных авто в Лас-Вегас
В Лас-Вегасе автомобиль может стать заметной частью впечатления от поездки, будь то деловой визит, вечерняя программа или особое событие. Премиальная модель позволит передвигаться с комфортом и соответствовать атмосфере города.
Что мы предлагаем
В Лас-Вегасе автомобиль нередко становится частью атмосферы всего путешествия, поэтому выбор можно строить не только вокруг комфорта, но и вокруг характера самого автомобиля.
- Ferrari, Lamborghini и McLaren — для тех, кто хочет получить максимум эмоций от вождения.
- Rolls-Royce Phantom и Bentley Continental GT создают более сдержанный, но эффектный формат для вечерних мероприятий.
- Range Rover и Cadillac Escalade подходят для тех, кому важны пространство и высокий уровень комфорта.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Водитель позволяет не отвлекаться на дорогу во время насыщенной программы с мероприятиями, шоу и вечерними выходами.
- Подача к концертным площадкам, казино, клубам и местам проведения частных мероприятий.
- Автомобиль в распоряжении на время деловой или вечерней программы.
- Индивидуальные поездки за пределы города, включая маршруты к природным достопримечательностям региона.
Дополнительные услуги
В городе, где автомобиль часто становится частью самого события, стандартной аренды бывает недостаточно. Дополнительные сервисы позволяют подобрать транспорт под конкретную атмосферу, программу или проект.
- Автомобили для закрытых вечеринок, премий, шоу и крупных развлекательных мероприятий.
- Эксклюзивные модели для музыкальных клипов, рекламных и fashion-съёмок.
- Организация индивидуальных поездок к загородным локациям и природным достопримечательностям региона.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Автомобиль должен соответствовать высокому уровню сервиса не только внешне, но и по техническому состоянию.
- Регулярное обслуживание автомобилей премиум-класса.
- Проверка выбранной машины перед подачей.
- Контроль состояния салона и комплектации.
- Страховое покрытие согласно условиям аренды.
Аренда для особых случаев
В Лас-Вегасе автомобиль может стать частью самого шоу, особенно когда вечер начинается задолго до входа на мероприятие.
- Концерты, headline shows и крупные entertainment events.
- Вечерние выходы в лучшие рестораны и казино.
- Частные празднования и особые даты.
- Поездки между отелями, event venues и загородными направлениями.
Правильно подобранный автомобиль помогает сохранить эффектный характер вечера от начала до конца.