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Досуг и развлечения в Леоне

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Majestic Premium Bar
Majestic Premium Bar

Ночной бар в центре Леона со стильной атмосферой, идеально подходящий для вечернего отдыха и общения. Заведение предлагает широкий выбор напитков и пива, создавая приятную обстановку для знакомства с городской ночной жизнью.

MUSAC
MUSAC

Культовый центр искусства XXI века с ярким авангардным фасадом, напоминающим коробку с красками. Спроектирован Эмилио Туньоном и Луисом Морено Мансильей. Коллекция включает более 1650 произведений живописи, фотографии и дизайна, которые регулярно обновляются.

Museo de León
Museo de León

Главный исторический музей провинции. Он предлагает обширную экспозицию от доисторических времен до наших дней, раскрывая богатую историю региона.

Arco de la Cárcel
Arco de la Cárcel

Исторические средневековые ворота, бывшие северным входом в Леон. Часть древних римских и средневековых городских стен, они являются символом оборонительной истории города.

Casa Mando
Casa Mando

Популярный ресторан традиционной испанской кухни в Леоне с уютной атмосферой и блюдами местной гастрономии. Известен фирменными huevos rotos con picadillo — яйцами с картофелем и фаршем.

Obra Hospitalaria Nuestra Señora de la Regla
Obra Hospitalaria Nuestra Señora de la Regla

Историческое здание и действующая частная больница рядом с Леонским собором. Известна своим великолепным фасадом XVI века, сохранившимся от бывшего Королевского госпиталя.

El Flechazo
El Flechazo

Популярный уютный бар в историческом центре Леона, известный местной атмосферой, доступными винами и фирменной бесплатной тапой — горячими домашними картофельными чипсами. Заведение славится быстрым обслуживанием, дружелюбной публикой и аутентичным духом города.

Centro de Interpretación del León Romano
Centro de Interpretación del León Romano

Небольшой музей в Леоне, посвященный римскому наследию города. У древних римских стен он рассказывает историю Legio VII Gemina через археологические находки, макеты и интерактивные экспозиции, раскрывая жизнь римского поселения.

MeL - Museo de la Emigración Leonesa
MeL - Museo de la Emigración Leonesa

Музей, посвященный истории эмиграции жителей Леона в Америку. Расположен в историческом здании с красивыми витражами и деревянными интерьерами, предлагает интерактивные экспозиции и временные выставки.

Cocinandos
Cocinandos

Знаменитый ресторан в Леоне, отмеченный звездой Мишлен, с креативной кухней на основе сезонных продуктов Кастилии-и-Леона. Дегустационные меню раскрывают историю региона через современные гастрономические интерпретации.

El Gran Café
El Gran Café

Одно из самых знаковых заведений Леона с более чем 35-летней историей. Это уникальное место, сочетающее атмосферу классического европейского кафе начала XX века с энергией современной рок-сцены, объединяя бар, кофейню и культурное пространство.

Restaurante La Mary León
Restaurante La Mary León

Популярный ресторан в центре города, предлагающий современную испанскую и средиземноморскую кухню в уютной атмосфере. Известен разнообразным меню, включая фирменные карамелизированные ребрышки, и идеально подходит для приятных обедов и ужинов.

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