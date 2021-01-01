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Imperial War Museum в Лондоне

Imperial War Museum

О месте

В коллекцию музея входит военная техника, оружие, вещи военных лет, публичная библиотека, архив фотографий и художественная коллекция, посвящённые вооружённым конфликтам, начиная с Первой мировой войны вплоть до наших дней.

Особенности

Wi-Fi
Парковка

Контакты

Lambeth Rd, London SE1 6HZ
+442074165000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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