Imperial War Museum в Лондоне
О месте
В коллекцию музея входит военная техника, оружие, вещи военных лет, публичная библиотека, архив фотографий и художественная коллекция, посвящённые вооружённым конфликтам, начиная с Первой мировой войны вплоть до наших дней.
Особенности
Wi-Fi
Парковка
Контакты
Lambeth Rd, London SE1 6HZ
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00