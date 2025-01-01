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Ваш помощник в создании стильного досуга в Лондоне

Гиды-модели для приятной компании, личные водители на автомобилях премиум-класса и топовые локации города

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Новый уровень услуг для отдыха, где продумана каждая деталь

Всё для вашего идеального досуга — в одном месте

Опытные гиды

Гиды Versently — настоящие эксперты в организации комфортного досуга. Они находят неожиданные сочетания культурных элементов и креативных идей, делая ваш отдых ярким и запоминающимся. Благодаря их эмпатичности и вовлеченности вы будете чувствовать себя более свободно и открыто для новых впечатлений.

Топ-локации

Мы отбираем заведения по самым высоким стандартам, включая звезды Мишлен, чтобы вы исследовали лучшие гастрономические и культурные места города. В приложении легко найти подходящий для себя маршрут, который откроет для вас новые ощущения.

Роскошные авто

С Versently вы будете перемещаться по городу на автомобилях премиум-класса с максимальным комфортом и безопасностью. Наши водители — тактичные и опытные профессионалы, отвечающие за плавность вашей поездки.

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Ваше время и ценные моменты — наш приоритет

Качественные мэтчи
Выберите гида с опытом в вашей области интересов: общайтесь на разные темы и расширяйте круг общения.
Гибкий выбор
Создайте свой идеальный досуг: авто с личным водителем, собеседник и локации под настроение.
Удобство в планировании
Согласуйте время с гидом, остальные детали мы оперативно подстроим под вас.
Гарантированная безопасность
Мы тщательно отбираем гидов и водителей, отдавая предпочтение самым опытным в своей области. А еще мы надежно шифруем все ваши данные для их защиты.
Безлимитная поддержка
Откройте доступ к персональному менеджеру и делегируйте любые задачи с уверенностью, что они будут выполнены правильно. Будьте спокойны, пока помощник предоставляет вам исключительный сервис.

Высокий уровень комфорта с Versently

Выберите желаемый тур и его продолжительность

Выберите гида в соответствии с вашими интересами

Выберите места, которые вы хотите посетить

Выберите подписку и завершите оплату, чтобы разблокировать доступ к чату с вашим гидом

Пообщайтесь с вашим гидом, чтобы скоординировать и согласовать детали вашей поездки

Ожидайте, что ваш водитель и гид прибудут в согласованное место и время

Позвольте себе больше свободы с персональным менеджером

Идеальное сочетание консьерж-услуг премиум-класса и поддержка личного менеджера для профессионального решения всех ваших вопросов и потребностей

Развлечения и VIP-мероприятия
Аренда и бронирование
Shopping Assistance
Бизнес-решения
Второе гражданство
Здоровье, красота и отдых
Управление недвижимостью и инвестирование
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Индивидуальный подход и конфиденциальность

Больше возможностей

Что пишут наши клиенты, которые уже реализовали свои желания

4.9
Основано на 179 отзывах
Bay

Решила оформить подписку на месяц для начала. Заказала Mercedes и гида - это было потрясающе и оч просто! Всё организовано идеально, чувствовала себя звездой)

Amina Timurovna

Я люблю это. Невероятные впечатления от поездки с Vertently! В Абу-Даби мы посетили несколько музеев и сделали остановку в роскошном ресторане. Все было прекрасно организовано, от транспортировки до бронирования столиков. Отдельное спасибо нашему гиду, который сделал экскурсию не только познавательной, но и очень интересной.

Dema Second

Я пользуюсь приложением уже пару месяцев, и это действительно облегчает жизнь. В ОАЭ мы организовали тур по лучшим пляжным клубам Дубая. Я забронировал аренду яхты через приложение, и это было незабываемое приключение. Гид показал нам скрытые жемчужины города, которые мы бы никогда не нашли самостоятельно. Отличный сервис, настоятельно рекомендую!

Andrew

Я впервые летел в Дубай один, ничего не зная, ни где поесть, ни где потусоваться, хороший друг посоветовал это приложение, и всего за 10 минут я составил себе план отдыха в приятной компании гида. Выбор заведений, пунктуальность водителя и образованность гида произвели на меня впечатление, спасибо вам!

info@versently.com