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The Broad в Лос-Анджелесе

The Broad

О месте

Музей современного искусства The Broad, расположенный в центре Лос-Анджелеса, представляет впечатляющую коллекцию послевоенного и современного искусства. Уникальная сотовая архитектура музея и работы таких художников, как Джефф Кунс и Яёи Кусама, делают его обязательным местом посещения для любителей искусства.

Контакты

221 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012
+12132326200

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник11:00 - 17:00
Среда11:00 - 17:00
Четверг11:00 - 17:00
Пятница11:00 - 17:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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