Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе
О месте
Архитектурная жемчужина, музей Petersen Automotive Museum демонстрирует историю и мастерство автомобиля. В музее представлено более 300 автомобилей, включая редкие и старинные модели, что делает его привлекательным для любителей автомобилей.
Контакты
6060 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00