Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе

Petersen Automotive Museum

О месте

Архитектурная жемчужина, музей Petersen Automotive Museum демонстрирует историю и мастерство автомобиля. В музее представлено более 300 автомобилей, включая редкие и старинные модели, что делает его привлекательным для любителей автомобилей.

Контакты

6060 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036
+13239302277

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM