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Griffith Park and Observatory в Лос-Анджелесе

Griffith Park and Observatory

О месте

В Гриффит-парке, одном из самых знаковых мест Лос-Анджелеса, есть пешеходные тропы, потрясающие виды на город и историческая обсерватория Гриффита. Это идеальное место для приключений на свежем воздухе или наблюдения за звездами: с образовательными выставками и бесплатными публичными телескопами.

Контакты

2800 E Observatory Rd, Los Angeles, CA 90027
+12134730800

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота10:00 - 22:00
Воскресенье10:00 - 22:00
Контакты
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