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Museo del Prado в Мадриде

Museo del Prado

О месте

Один из самых значительных художественных музеев мира, Музей Прадо хранит обширную коллекцию европейского искусства, включая шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко. Музей особенно стоит посетить тем, кто интересуется классическим искусством и историей Испании.

Контакты

Ретиро, 28014 Madrid
+34913302800

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 20:00
Вторник10:00 - 20:00
Среда10:00 - 20:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 19:00
Контакты
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