Museo del Prado в Мадриде
О месте
Один из самых значительных художественных музеев мира, Музей Прадо хранит обширную коллекцию европейского искусства, включая шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко. Музей особенно стоит посетить тем, кто интересуется классическим искусством и историей Испании.
Контакты
Ретиро, 28014 Madrid
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 20:00
Вторник10:00 - 20:00
Среда10:00 - 20:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 19:00