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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía в Мадриде

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

О месте

Музей Рейна София, посвященный современному искусству, является домом для культовой «Герники» Пикассо и работ Дали, Миро и других мастеров 20 века. Музей является центральным центром авангардного искусства и культурных событий Мадрида.

Контакты

C. de Sta. Isabel, 52, Centro, 28012 Madrid
+34917741000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 21:00
Среда10:00 - 21:00
Четверг10:00 - 21:00
Пятница10:00 - 21:00
Суббота10:00 - 21:00
Воскресенье10:00 - 14:30
Контакты
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