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Manahatta Deansgate в Манчестере

Manahatta Deansgate

О месте

Гламурный коктейль-бар и ресторан в стиле Нью-Йорка на Динсгейт. Известен яркой атмосферой, большим выбором коктейлей и популярными бездонными бранчами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

188-192 Deansgate, Manchester M3 3ND
+441615374879

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник16:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 03:45
Воскресенье12:00 - 02:00
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