Досуг и развлечения в Манчестере
Первый за более чем 40 лет ресторан Манчестера со звездой Michelin. Предлагает современную британскую кухню с креативным дегустационным меню, открытой кухней и минималистичным интерьером.
Бар с классической британской кухней, широким выбором пива и коктейлей. Главная особенность — открытая терраса с видом на главный зал железнодорожного вокзала.
Оживленная зеленая площадь в центре Манчестера, соединяющая торговый район и Northern Quarter. Известна как транспортный узел с трамваями и автобусами, а также местом для прогулок, отдыха и городских событий.
Знаковая неоклассическая библиотека в центре Манчестера с впечатляющим куполом и коллекцией более миллиона книг. Культурный центр города с редкими рукописями и бесплатным входом.
Уютное бистро с современным сезонным меню, овощными блюдами и закусками для компании. Рекомендовано гидом Michelin и Good Food Guide за отличную кухню и камерную атмосферу.
Живописная пешеходная площадь в центре Манчестера с исторической архитектурой, кафе и бутиками. Известна церковью Святой Анны, уютной атмосферой и связью с торговыми кварталами и театром Royal Exchange.
Современная независимая арт-галерея в центре Манчестера с эклектичными выставками. Поддерживает молодых художников и представляет работы известных авторов, включая стрит-арт, текстиль и цифровое искусство.
Некоммерческий центр современного искусства в Northern Quarter, посвященный художникам Восточной и Юго-Восточной Азии. Проводит выставки, резиденции и программы, исследующие культуру, диаспору и обмен идеями.
Национальный музей демократии Великобритании, посвященный борьбе за права и равенство. Предлагает интерактивные выставки об истории труда, политики и жизни обычных людей.
Камерный ресторан и коктейль-бар, где все блюда готовятся на открытом огне. Известен сезонным меню, честной кухней и уютной атмосферой.
Музей истории еврейской общины города в здании бывшей сефардской синагоги XIX века. Предлагает интерактивные выставки, личные истории и коллекции, раскрывающие культуру и наследие.
Галерея современного искусства в Old Granada Studios на Quay Street. Специализируется на живописи и скульптуре, представляя работы известных и перспективных художников.