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Досуг и развлечения в Манчестере

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Mana
Mana

Первый за более чем 40 лет ресторан Манчестера со звездой Michelin. Предлагает современную британскую кухню с креативным дегустационным меню, открытой кухней и минималистичным интерьером.

The Mill
The Mill

Бар с классической британской кухней, широким выбором пива и коктейлей. Главная особенность — открытая терраса с видом на главный зал железнодорожного вокзала.

Piccadilly Gardens
Piccadilly Gardens

Оживленная зеленая площадь в центре Манчестера, соединяющая торговый район и Northern Quarter. Известна как транспортный узел с трамваями и автобусами, а также местом для прогулок, отдыха и городских событий.

Manchester Central Library
Manchester Central Library

Знаковая неоклассическая библиотека в центре Манчестера с впечатляющим куполом и коллекцией более миллиона книг. Культурный центр города с редкими рукописями и бесплатным входом.

Another Hand
Another Hand

Уютное бистро с современным сезонным меню, овощными блюдами и закусками для компании. Рекомендовано гидом Michelin и Good Food Guide за отличную кухню и камерную атмосферу.

St. Ann's Square
St. Ann's Square

Живописная пешеходная площадь в центре Манчестера с исторической архитектурой, кафе и бутиками. Известна церковью Святой Анны, уютной атмосферой и связью с торговыми кварталами и театром Royal Exchange.

Smolensky Gallery
Smolensky Gallery

Современная независимая арт-галерея в центре Манчестера с эклектичными выставками. Поддерживает молодых художников и представляет работы известных авторов, включая стрит-арт, текстиль и цифровое искусство.

Esea contemporary
Esea contemporary

Некоммерческий центр современного искусства в Northern Quarter, посвященный художникам Восточной и Юго-Восточной Азии. Проводит выставки, резиденции и программы, исследующие культуру, диаспору и обмен идеями.

People's History Museum
People's History Museum

Национальный музей демократии Великобритании, посвященный борьбе за права и равенство. Предлагает интерактивные выставки об истории труда, политики и жизни обычных людей.

Stow
Stow

Камерный ресторан и коктейль-бар, где все блюда готовятся на открытом огне. Известен сезонным меню, честной кухней и уютной атмосферой.

Manchester Jewish Museum
Manchester Jewish Museum

Музей истории еврейской общины города в здании бывшей сефардской синагоги XIX века. Предлагает интерактивные выставки, личные истории и коллекции, раскрывающие культуру и наследие.

Artzu Gallery
Artzu Gallery

Галерея современного искусства в Old Granada Studios на Quay Street. Специализируется на живописи и скульптуре, представляя работы известных и перспективных художников.

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