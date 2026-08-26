Stow в Манчестере
О месте
Камерный ресторан и коктейль-бар, где все блюда готовятся на открытом огне. Известен сезонным меню, честной кухней и уютной атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
62 Bridge St, Manchester M3 3BW
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг 12:00 - 23:00
Пятница 12:00 - 00:00
Суббота 12:00 - 00:00
Воскресенье 12:00 - 22:00