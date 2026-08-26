Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Stow в Манчестере

Stow

О месте

Камерный ресторан и коктейль-бар, где все блюда готовятся на открытом огне. Известен сезонным меню, честной кухней и уютной атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

62 Bridge St, Manchester M3 3BW
+447903067674
www.stowmcr.co.uk

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг 12:00 - 23:00
Пятница 12:00 - 00:00
Суббота 12:00 - 00:00
Воскресенье 12:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM