Mana в Манчестере
О месте
Первый за более чем 40 лет ресторан Манчестера со звездой Michelin. Предлагает современную британскую кухню с креативным дегустационным меню, открытой кухней и минималистичным интерьером.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
42 Blossom St, Ancoats, Manchester M4 6BF
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:30 - 20:00
Четверг 12:00 - 20:30
Пятница 12:00 - 20:30
Суббота 12:00 - 20:30