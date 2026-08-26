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Mana в Манчестере

Mana

О месте

Первый за более чем 40 лет ресторан Манчестера со звездой Michelin. Предлагает современную британскую кухню с креативным дегустационным меню, открытой кухней и минималистичным интерьером.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

42 Blossom St, Ancoats, Manchester M4 6BF
www.manarestaurant.co.uk

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:30 - 20:00
Четверг 12:00 - 20:30
Пятница 12:00 - 20:30
Суббота 12:00 - 20:30
Контакты
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