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The Mill в Манчестере

The Mill

О месте

Бар с классической британской кухней, широким выбором пива и коктейлей. Главная особенность — открытая терраса с видом на главный зал железнодорожного вокзала.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Бронирование столов

Контакты

Piccadilly Station, Manchester M1 2PA
+441617104712

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 22:00
Вторник09:00 - 22:00
Среда09:00 - 22:00
Четверг09:00 - 22:00
Пятница09:00 - 23:00
Суббота09:00 - 23:00
Воскресенье09:00 - 22:00
Контакты
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