The Mill в Манчестере
О месте
Бар с классической британской кухней, широким выбором пива и коктейлей. Главная особенность — открытая терраса с видом на главный зал железнодорожного вокзала.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Бронирование столов
Контакты
Piccadilly Station, Manchester M1 2PA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 22:00
Вторник09:00 - 22:00
Среда09:00 - 22:00
Четверг09:00 - 22:00
Пятница09:00 - 23:00
Суббота09:00 - 23:00
Воскресенье09:00 - 22:00