Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Adam Reid at The French в Манчестере

Adam Reid at The French

О месте

Известный ресторан современной британской кухни при отеле The Midland. Предлагает авторские дегустационные меню с сезонными продуктами и оригинальной подачей.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

16 Peter St, Manchester M60 2DS

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 20:30
Четверг18:00 - 20:30
Пятница17:00 - 20:30
Суббота16:00 - 20:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM