Adam Reid at The French в Манчестере
О месте
Известный ресторан современной британской кухни при отеле The Midland. Предлагает авторские дегустационные меню с сезонными продуктами и оригинальной подачей.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
16 Peter St, Manchester M60 2DS
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 20:30
Четверг18:00 - 20:30
Пятница17:00 - 20:30
Суббота16:00 - 20:30