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Another Hand в Манчестере

Another Hand

О месте

Уютное бистро с современным сезонным меню, овощными блюдами и закусками для компании. Рекомендовано гидом Michelin и Good Food Guide за отличную кухню и камерную атмосферу.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Unit F, 253 Deansgate, Manchester M3 4EN

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Контакты
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