Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда элитных авто в Манчестер

Динамичный ритм города требует удобного и надежного транспорта, особенно при плотном расписании. Премиальный автомобиль подойдет для деловых встреч, спортивных мероприятий, вечерних выходов и поездок по Северной Англии.

Что мы предлагаем

Подбор автомобиля можно ориентировать на характер поездки — от представительского формата до яркого автомобиля для спортивного или вечернего события.

  • Bentley и Mercedes-Maybach для деловых встреч и официальных мероприятий.
  • Porsche, Ferrari и другие performance-модели для динамичных поездок.
  • Вместительные премиальные SUV для путешествий по Северной Англии.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Профессиональный водитель помогает сохранить рабочий ритм в дни, когда программа включает несколько встреч, мероприятий или поездок за пределы города.

  • Трансферы к деловым площадкам, стадионам, концертным залам и отелям.
  • Автомобиль с водителем между встречами, когда не хочется тратить время на парковку и самостоятельное вождение.
  • Индивидуальные поездки по Северной Англии с заранее согласованными остановками и временем возвращения.

Дополнительные услуги

Автомобиль можно адаптировать под деловую поездку, крупное мероприятие или более продолжительный маршрут по северу Англии. Дополнительные сервисы позволяют объединить несколько транспортных задач в рамках одной программы.

  • Премиальный транспорт для футбольных матчей, концертов и крупных спортивных событий.
  • Организация поездок в загородные поместья и другие направления Северной Англии.
  • Автомобили для музыкальных, fashion- и рекламных проектов.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Автомобиль премиум-класса должен одинаково хорошо подходить для городского маршрута и продолжительной поездки. Техническое состояние машин контролируется на регулярной основе, а перед подачей выбранный автомобиль проходит дополнительную проверку.

Качество подготовки и надежность остаются неизменными независимо от формата аренды.

Аренда для особых случаев

Динамичный характер Манчестера позволяет использовать премиальный автомобиль как для яркого вечера, так и для более формального события.

  • Концерты, спортивные мероприятия и крупные шоу.
  • Деловые приемы и частные мероприятия.
  • Вечерние поездки по случаю важной даты.
  • Поездки за пределы города на частные празднования.

Комфортный автомобиль помогает сохранить настроение события от первого маршрута до возвращения.

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM