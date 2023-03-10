Аренда элитных авто в Манчестер
Динамичный ритм города требует удобного и надежного транспорта, особенно при плотном расписании. Премиальный автомобиль подойдет для деловых встреч, спортивных мероприятий, вечерних выходов и поездок по Северной Англии.
Что мы предлагаем
Подбор автомобиля можно ориентировать на характер поездки — от представительского формата до яркого автомобиля для спортивного или вечернего события.
- Bentley и Mercedes-Maybach для деловых встреч и официальных мероприятий.
- Porsche, Ferrari и другие performance-модели для динамичных поездок.
- Вместительные премиальные SUV для путешествий по Северной Англии.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Профессиональный водитель помогает сохранить рабочий ритм в дни, когда программа включает несколько встреч, мероприятий или поездок за пределы города.
- Трансферы к деловым площадкам, стадионам, концертным залам и отелям.
- Автомобиль с водителем между встречами, когда не хочется тратить время на парковку и самостоятельное вождение.
- Индивидуальные поездки по Северной Англии с заранее согласованными остановками и временем возвращения.
Дополнительные услуги
Автомобиль можно адаптировать под деловую поездку, крупное мероприятие или более продолжительный маршрут по северу Англии. Дополнительные сервисы позволяют объединить несколько транспортных задач в рамках одной программы.
- Премиальный транспорт для футбольных матчей, концертов и крупных спортивных событий.
- Организация поездок в загородные поместья и другие направления Северной Англии.
- Автомобили для музыкальных, fashion- и рекламных проектов.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Автомобиль премиум-класса должен одинаково хорошо подходить для городского маршрута и продолжительной поездки. Техническое состояние машин контролируется на регулярной основе, а перед подачей выбранный автомобиль проходит дополнительную проверку.
Качество подготовки и надежность остаются неизменными независимо от формата аренды.
Аренда для особых случаев
Динамичный характер Манчестера позволяет использовать премиальный автомобиль как для яркого вечера, так и для более формального события.
- Концерты, спортивные мероприятия и крупные шоу.
- Деловые приемы и частные мероприятия.
- Вечерние поездки по случаю важной даты.
- Поездки за пределы города на частные празднования.
Комфортный автомобиль помогает сохранить настроение события от первого маршрута до возвращения.