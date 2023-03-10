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Аренда бизнес джета в Манчестер

Индивидуально организованный перелёт позволяет быстрее менять направления, использовать время в дороге с пользой и сохранять привычный уровень комфорта.

Что мы предлагаем

Эксклюзивный чартер позволяет сократить время в пути при поездках между севером Англии, Лондоном и международными деловыми центрами. Формат также подходит для спортивных, музыкальных и культурных мероприятий, ради которых необходимо быстро перемещаться между городами.

  • Перелёты по Великобритании для деловых встреч и корпоративных программ.
  • Частные рейсы на футбольные матчи, концерты и крупные события.
  • Международные чартеры в Европу и Северную Америку.
  • Организация перелётов для корпоративных групп и частных компаний.
  • Индивидуальные маршруты с несколькими остановками в рамках одной поездки.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
Средние реактивные самолеты
Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Деловой характер поездки легко сочетается с комфортом, когда пассажир может использовать время в воздухе так, как требует его собственный график.

  • На борту можно провести конфиденциальную встречу, подготовить документы или спокойно завершить рабочие задачи перед посадкой.
  • Питание и напитки согласуются заранее, включая предпочтения для коротких и продолжительных перелётов.
  • Экипаж обеспечивает точное и ненавязчивое обслуживание, сохраняя спокойную атмосферу даже при плотном расписании.

Дополнительные услуги

Деловой характер города хорошо сочетается с возможностями для частного отдыха, спорта и культурных впечатлений.

  • Организация доступа на спортивные матчи и помощь с VIP-размещением на ключевых событиях.
  • Подбор ресторанов, закрытых клубов и площадок для частных встреч или деловых ужинов.
  • Организация поездок в Чешир и другие загородные направления с подбором подходящей резиденции или ресторана.

Дополнительный сервис позволяет не ограничиваться деловой программой и увидеть Манчестер с более личной стороны. В один маршрут легко объединить спорт, гастрономию и спокойный отдых за пределами городской среды.

Направления и маршруты

Международная деловая и спортивная жизнь Manchester создаёт множество сценариев для частных перелётов, от коротких европейских поездок до маршрутов на другой континент.

  • Вылеты на матчи, концерты, деловые мероприятия и конференции с точным планированием времени.
  • Частные рейсы в Дублин, Амстердам, Париж и другие города Европы.
  • Дальние направления в Нью-Йорк, Дубай и другие международные центры.

Почему выбирают нас

Частная авиация даёт возможность выстроить поездку вокруг конкретных целей, особенно когда график включает несколько городов и мероприятий.

  • Вылеты можно согласовать с деловыми встречами, концертами и спортивными событиями.
  • Несколько направлений по Великобритании объединяются в один последовательный маршрут.
  • Для корпоративных групп предусмотрена отдельная организация перелётов и пребывания.
  • Дополнительные решения помогают быстро закрывать вопросы, возникающие уже на месте.

Вместо жёсткого расписания коммерческой авиации клиент получает маршрут, который работает на его планы.

Безопасность и стандарты

Интенсивный деловой трафик требует точности, особенно когда частный перелёт является частью плотного рабочего графика.

  • Планирование учитывает актуальную воздушную обстановку и погодные условия.
  • Техническая готовность самолёта проверяется в соответствии с установленными процедурами.
  • Оператор и экипаж должны отвечать международным требованиям безопасности и профессиональной подготовки.

Точное планирование помогает сохранить рабочий темп, защищая время для ключевых встреч, переговоров и решений.

Контакты
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