Аренда бизнес джета в Манчестер
Индивидуально организованный перелёт позволяет быстрее менять направления, использовать время в дороге с пользой и сохранять привычный уровень комфорта.
Что мы предлагаем
Эксклюзивный чартер позволяет сократить время в пути при поездках между севером Англии, Лондоном и международными деловыми центрами. Формат также подходит для спортивных, музыкальных и культурных мероприятий, ради которых необходимо быстро перемещаться между городами.
- Перелёты по Великобритании для деловых встреч и корпоративных программ.
- Частные рейсы на футбольные матчи, концерты и крупные события.
- Международные чартеры в Европу и Северную Америку.
- Организация перелётов для корпоративных групп и частных компаний.
- Индивидуальные маршруты с несколькими остановками в рамках одной поездки.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Деловой характер поездки легко сочетается с комфортом, когда пассажир может использовать время в воздухе так, как требует его собственный график.
- На борту можно провести конфиденциальную встречу, подготовить документы или спокойно завершить рабочие задачи перед посадкой.
- Питание и напитки согласуются заранее, включая предпочтения для коротких и продолжительных перелётов.
- Экипаж обеспечивает точное и ненавязчивое обслуживание, сохраняя спокойную атмосферу даже при плотном расписании.
Дополнительные услуги
Деловой характер города хорошо сочетается с возможностями для частного отдыха, спорта и культурных впечатлений.
- Организация доступа на спортивные матчи и помощь с VIP-размещением на ключевых событиях.
- Подбор ресторанов, закрытых клубов и площадок для частных встреч или деловых ужинов.
- Организация поездок в Чешир и другие загородные направления с подбором подходящей резиденции или ресторана.
Дополнительный сервис позволяет не ограничиваться деловой программой и увидеть Манчестер с более личной стороны. В один маршрут легко объединить спорт, гастрономию и спокойный отдых за пределами городской среды.
Направления и маршруты
Международная деловая и спортивная жизнь Manchester создаёт множество сценариев для частных перелётов, от коротких европейских поездок до маршрутов на другой континент.
- Вылеты на матчи, концерты, деловые мероприятия и конференции с точным планированием времени.
- Частные рейсы в Дублин, Амстердам, Париж и другие города Европы.
- Дальние направления в Нью-Йорк, Дубай и другие международные центры.
Почему выбирают нас
Частная авиация даёт возможность выстроить поездку вокруг конкретных целей, особенно когда график включает несколько городов и мероприятий.
- Вылеты можно согласовать с деловыми встречами, концертами и спортивными событиями.
- Несколько направлений по Великобритании объединяются в один последовательный маршрут.
- Для корпоративных групп предусмотрена отдельная организация перелётов и пребывания.
- Дополнительные решения помогают быстро закрывать вопросы, возникающие уже на месте.
Вместо жёсткого расписания коммерческой авиации клиент получает маршрут, который работает на его планы.
Безопасность и стандарты
Интенсивный деловой трафик требует точности, особенно когда частный перелёт является частью плотного рабочего графика.
- Планирование учитывает актуальную воздушную обстановку и погодные условия.
- Техническая готовность самолёта проверяется в соответствии с установленными процедурами.
- Оператор и экипаж должны отвечать международным требованиям безопасности и профессиональной подготовки.
Точное планирование помогает сохранить рабочий темп, защищая время для ключевых встреч, переговоров и решений.