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Bar27 Santa Fe в Мехико

Bar27 Santa Fe

О месте

Популярный и модный ночной клуб-бар, предлагающий яркую клубную атмосферу, танцы, фирменные коктейли и современную музыку.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Полный бар
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта

Контакты

C. Guillermo Gonzalez Camarena 1205, Santa Fe, Zedec Sta Fé, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, CDMX

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 06:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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