Bar27 Santa Fe в Мехико
О месте
Популярный и модный ночной клуб-бар, предлагающий яркую клубную атмосферу, танцы, фирменные коктейли и современную музыку.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Полный бар
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Контакты
C. Guillermo Gonzalez Camarena 1205, Santa Fe, Zedec Sta Fé, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 06:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье12:00 - 00:00