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Досуг и развлечения в Мехико

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Salón Solín
Salón Solín

Популярный и модный ночной клуб и бар, расположенный в районе Рома-Норте. Место известно своей яркой атмосферой, электронной музыкой и строгим фейс-контролем.

Los Danzantes Coyoacán
Los Danzantes Coyoacán

Известный мексиканский ресторан современной кухни, расположенный в историческом центре района Койоакан. Заведение открылось в 1995 году и отмечено престижным гидом Мишлен за сочетание древних традиций и новаторского подхода к еде.

Biergarten
Biergarten

Популярный бар на крыше в модном районе Рома, известный большим выбором крафтового пива, немецкими колбасками и живой атмосферой.

Handshake Speakeasy
Handshake Speakeasy

Знаменитый коктейльный бар, признанный одним из лучших баров в мире. Он привлекает скрытым входом без вывесок, роскошным интерьером в стиле ар-деко с темным деревом и латунью, а также передовыми научными методами миксологии.

Contramar
Contramar

Легендарный и культовый ресторан морепродуктов, открытый в 1998 году шеф-поваром Габриэлой Камара. Заведение славится шумной атмосферой, знаменитыми тостадас с тунцом и рыбой на гриле.

La Chismosa Canta Bar
La Chismosa Canta Bar

Премиальный караоке клуб, ориентированный на стильный отдых, интерактивный формат и светскую атмосферу. Дизайн заведения сочетает роскошь, элегантность и клубный декор, которые иронично контрастируют с разговорным названием «Сплетница».

Polyforum Siqueiros
Polyforum Siqueiros

Уникальный культурный центр-музей, знаменитый благодаря гигантскому росписи-муралу «Марш человечества», необычной многоугольной форме здания и мексиканскому искусству.

Ciudad Universitaria
Ciudad Universitaria

Главный кампус Национального автономного университета Мексики, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и известный своей модернистской архитектурой, монументальными росписями и расположением на застывшей вулканической лаве.

The Frida Kahlo Museum
The Frida Kahlo Museum

Знаменитый мемориальный музей. Здесь художница родилась, провела большую часть жизни и хранятся ее личные вещи, картины и урна с прахом.

Bajel
Bajel

Изысканный ресторан современной мексиканской кухни, который находится на 13-м этаже отеля Sofitel Mexico City Reforma и отмечен в гиде Мишлен. Заведение предлагает панорамный вид на город, открытую кухню и авторские дегустационные меню.

Franz Mayer Museum
Franz Mayer Museum

Знаменитый музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, хранящий коллекцию серебра, мебели, текстиля и керамики в здании бывшего госпиталя XVIII века у парка Аламеда Сентраль.

Museo Memoria y Tolerancia
Museo Memoria y Tolerancia

Современный культурный и образовательный центр, посвященный правам человека, исторической памяти и борьбе с дискриминацией. Он рассказывает о крупнейших геноцидах в истории человечества и пропагандирует идеи толерантности.

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