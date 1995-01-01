Досуг и развлечения в Мехико
Популярный и модный ночной клуб и бар, расположенный в районе Рома-Норте. Место известно своей яркой атмосферой, электронной музыкой и строгим фейс-контролем.
Известный мексиканский ресторан современной кухни, расположенный в историческом центре района Койоакан. Заведение открылось в 1995 году и отмечено престижным гидом Мишлен за сочетание древних традиций и новаторского подхода к еде.
Популярный бар на крыше в модном районе Рома, известный большим выбором крафтового пива, немецкими колбасками и живой атмосферой.
Знаменитый коктейльный бар, признанный одним из лучших баров в мире. Он привлекает скрытым входом без вывесок, роскошным интерьером в стиле ар-деко с темным деревом и латунью, а также передовыми научными методами миксологии.
Легендарный и культовый ресторан морепродуктов, открытый в 1998 году шеф-поваром Габриэлой Камара. Заведение славится шумной атмосферой, знаменитыми тостадас с тунцом и рыбой на гриле.
Премиальный караоке клуб, ориентированный на стильный отдых, интерактивный формат и светскую атмосферу. Дизайн заведения сочетает роскошь, элегантность и клубный декор, которые иронично контрастируют с разговорным названием «Сплетница».
Уникальный культурный центр-музей, знаменитый благодаря гигантскому росписи-муралу «Марш человечества», необычной многоугольной форме здания и мексиканскому искусству.
Главный кампус Национального автономного университета Мексики, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и известный своей модернистской архитектурой, монументальными росписями и расположением на застывшей вулканической лаве.
Знаменитый мемориальный музей. Здесь художница родилась, провела большую часть жизни и хранятся ее личные вещи, картины и урна с прахом.
Изысканный ресторан современной мексиканской кухни, который находится на 13-м этаже отеля Sofitel Mexico City Reforma и отмечен в гиде Мишлен. Заведение предлагает панорамный вид на город, открытую кухню и авторские дегустационные меню.
Знаменитый музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, хранящий коллекцию серебра, мебели, текстиля и керамики в здании бывшего госпиталя XVIII века у парка Аламеда Сентраль.
Современный культурный и образовательный центр, посвященный правам человека, исторической памяти и борьбе с дискриминацией. Он рассказывает о крупнейших геноцидах в истории человечества и пропагандирует идеи толерантности.