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Salón Solín в Мехико

Salón Solín

О месте

Популярный и модный ночной клуб и бар, расположенный в районе Рома-Норте. Место известно своей яркой атмосферой, электронной музыкой и строгим фейс-контролем.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво

Контакты

Av Oaxaca 137, Cuauhtémoc, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг23:00 - 05:00
Суббота00:00 - 05:00
Воскресенье00:00 - 05:00
Контакты
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