Salón Solín в Мехико
О месте
Популярный и модный ночной клуб и бар, расположенный в районе Рома-Норте. Место известно своей яркой атмосферой, электронной музыкой и строгим фейс-контролем.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Контакты
Av Oaxaca 137, Cuauhtémoc, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг23:00 - 05:00
Суббота00:00 - 05:00
Воскресенье00:00 - 05:00