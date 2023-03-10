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Аренда элитных авто в Мехико

В большом мегаполисе особенно важны комфорт и возможность организовать день в соответствии с собственным графиком. Премиальный автомобиль подойдет для деловых встреч, культурной программы, вечерних мероприятий и частных поездок.

Что мы предлагаем

Для большого города можно выбрать автомобиль, который соответствует как деловому статусу, так и личному стилю клиента.

  • Mercedes-Maybach и Mercedes-Benz S-Class делают акцент на тишине, комфорте и представительском характере.
  • Porsche и Maserati подходят для более индивидуального вечернего формата.
  • Range Rover остается универсальным выбором для насыщенного дня с многочисленными перемещениями.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Профессиональный водитель позволяет сохранить концентрацию на делах, когда дневная программа включает несколько встреч и мероприятий.

  • Точные трансферы между отелями, офисами и конференц-площадками.
  • Автомобиль в распоряжении на период делового дня или вечерней программы.
  • Индивидуальные поездки в Teotihuacan и другие направления за пределами столицы.

Дополнительные услуги

Элитный автомобиль можно включить в культурную, гастрономическую или деловую программу, сохраняя индивидуальный темп поездки. Дополнительные решения позволяют организовать более редкие форматы знакомства с городом и регионом.

  • Авторские автомобильные маршруты с посещением художественных пространств, частных коллекций и гастрономических проектов.
  • Премиальные автомобили для fashion-съёмок, кинопроектов и презентаций.
  • Организация поездок за пределы города к загородным поместьям и культурным объектам.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

В крупном мегаполисе автомобиль должен быть готов к интенсивному графику без компромиссов по надежности.

  • Техническое обслуживание проводится регулярно, а перед подачей выбранная машина проходит дополнительную проверку.
  • Услуги с водителем доступны для клиентов, предпочитающих не заниматься вождением самостоятельно.

Аренда для особых случаев

Премиальный автомобиль помогает придать особому вечеру более цельный характер, особенно когда программа включает несколько разных форматов.

  • Вечера в лучших ресторанах и культурных пространствах.
  • Премьеры, концерты и fashion events.
  • Деловые приемы и представительские мероприятия.
  • Частные празднования в престижных районах города.

Автомобиль становится частью общего впечатления, сохраняя комфорт между отдельными этапами вечера.

Контакты
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