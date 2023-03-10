Аренда элитных авто в Мехико
В большом мегаполисе особенно важны комфорт и возможность организовать день в соответствии с собственным графиком. Премиальный автомобиль подойдет для деловых встреч, культурной программы, вечерних мероприятий и частных поездок.
Что мы предлагаем
Для большого города можно выбрать автомобиль, который соответствует как деловому статусу, так и личному стилю клиента.
- Mercedes-Maybach и Mercedes-Benz S-Class делают акцент на тишине, комфорте и представительском характере.
- Porsche и Maserati подходят для более индивидуального вечернего формата.
- Range Rover остается универсальным выбором для насыщенного дня с многочисленными перемещениями.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Профессиональный водитель позволяет сохранить концентрацию на делах, когда дневная программа включает несколько встреч и мероприятий.
- Точные трансферы между отелями, офисами и конференц-площадками.
- Автомобиль в распоряжении на период делового дня или вечерней программы.
- Индивидуальные поездки в Teotihuacan и другие направления за пределами столицы.
Дополнительные услуги
Элитный автомобиль можно включить в культурную, гастрономическую или деловую программу, сохраняя индивидуальный темп поездки. Дополнительные решения позволяют организовать более редкие форматы знакомства с городом и регионом.
- Авторские автомобильные маршруты с посещением художественных пространств, частных коллекций и гастрономических проектов.
- Премиальные автомобили для fashion-съёмок, кинопроектов и презентаций.
- Организация поездок за пределы города к загородным поместьям и культурным объектам.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
В крупном мегаполисе автомобиль должен быть готов к интенсивному графику без компромиссов по надежности.
- Техническое обслуживание проводится регулярно, а перед подачей выбранная машина проходит дополнительную проверку.
- Услуги с водителем доступны для клиентов, предпочитающих не заниматься вождением самостоятельно.
Аренда для особых случаев
Премиальный автомобиль помогает придать особому вечеру более цельный характер, особенно когда программа включает несколько разных форматов.
- Вечера в лучших ресторанах и культурных пространствах.
- Премьеры, концерты и fashion events.
- Деловые приемы и представительские мероприятия.
- Частные празднования в престижных районах города.
Автомобиль становится частью общего впечатления, сохраняя комфорт между отдельными этапами вечера.